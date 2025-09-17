Skip to Main content
Tikka Bowls and Tacos
0
Order Now
Home
/
New Queso Nachos
New Queso Nachos
$0
Proteins
Required*
Select...
Toppings
Select...
Premium Toppings
Select...
Beans
Please select up to 1
Select...
Add to Cart
1
Crispy tortilla chips piled high with queso, pico de gallo, black beans, and your choice of protein, finished with cilantro chutney.
Tikka Bowls and Tacos Locations and Hours
Show Locations
255 S Orange Avenue
(407) 350-0038
255 S Orange Avenue, Orlando, FL 32081
Open now
•
Closes at 5PM
All hours
View menu
4144 S Cooper St
(682) 323-5771
4144 S Cooper St, Arlington, TX 76015
Closed
•
Opens Wednesday at 10:30AM
All hours
View menu
Mandrin Fl
(904) 479-3335
10131 San Jose Blvd, Jacksonville, FL 32257
Closed
•
Opens Wednesday at 10:30AM
All hours
View menu
Southside Blvd/ Tapestry Park
(904) 374-7098
4820 Deer Lake Drive West, D13, Jacksonville, FL 32246
Closed
•
Opens Wednesday at 10:30AM
All hours
View menu
St. Johns/ Cr 210
(904) 481-8576
155 Fountains Way, Suite 4, Saint Johns, FL 32259
Closed
•
Opens Wednesday at 10:30AM
All hours
View menu
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement